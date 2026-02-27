الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة بمركز "محلة دمنة" بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحالة تسمم حاد، إثر تناولهم وجبة "لانشون وكاتشب" فاسدة، مما استدعى نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المنصورة العام "التخصصي" بوصول 7 أشخاص مصابين بحالات قيء وإسهال حاد وتدهور في حالتهم الصحية، ادعاء تناول طعام فاسد.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز محلة دمنة إلى المستشفى والفحص، تبين أن المصابين هم: "إيناس زينهم سلامة أحمد (31 عاماً)، وعبد الرحمن زينهم سلامة أحمد (15 عاماً)، ونهى حسن مسعد عبد الخالق (12 عاماً)، وسما (9 سنوات)، ومكة (7 سنوات)، ووعد (5 سنوات)، ومسعد (عامان)".

وأفاد المصابون، وجميعهم يقيمون بقرية "منية محلة دمنة"، بأنهم تعرضوا لوعكة صحية مفاجئة عقب تناولهم طعاماً تضمن "لانشون وكاتشب".

وجرى إيداع كافة الحالات تحت الملاحظة الطبية بمستشفى المنصورة التخصصي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة وصلاحية المواد الغذائية المتناولة.