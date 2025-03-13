بالصور ـ نيابة منفلوط تحقق في أسباب حريق "سنتر تجاري" بشارع البستان

أسيوط ـ محمود عجمي:

انتقل فريق من نيابة مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، إلى موقع اندلاع حريق في "سنتر تجاري" بشارع البستان، لإجراء المعاينة اللازمة والتوصل لأسباب اندلاع الحريق والاستماع لأقوال الشهود.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعمال السيطرة على الحريق في عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

تلقى محافظ أسيوط إخطاراً من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة يفيد باندلاع حريق داخل عدد من المحلات التجارية والملابس بشارع البستان بمركز منفلوط.

توجه المحافظ إلى موقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، حيث تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فصل المرافق (الغاز الطبيعي، الكهرباء) وفرضت قوات المرور طوقاً أمنياً بالمنطقة لمنع أي إعاقة لأعمال الإطفاء، وتمت عمليات الإطفاء والتبريد بنجاح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحادث.

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