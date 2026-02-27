تتواصل أعمال فرز الأصوات داخل لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، تحت إشراف قضائي كامل، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت التي شهدت إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية على مدار اليوم الانتخابي.

الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الغلق

وجرت عملية غلق اللجان وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة، مع السماح لجميع المتواجدين داخل الحرم الانتخابي قبل موعد الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم، التزامًا بالأطر القانونية المعمول بها.

وتُجرى أعمال الفرز داخل اللجان في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وبحضور مندوبي المرشحين، وسط حالة من الترقب لنتائج هذا الاستحقاق النقابي المهم، الذي يعكس حرص المهندسين على المشاركة في اختيار رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن ممثلي الشعب الهندسية بالنقابة العامة.

تأكيدات قضائية على نزاهة العملية الانتخابية

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن العملية الانتخابية سارت بصورة منتظمة ودون رصد أية مخالفات مؤثرة، وفي إطار من الحياد والشفافية الكاملة بين جميع المرشحين، مشيدةً بالروح الراقية التي سادت بين المهندسين طوال اليوم الانتخابي.

ومن المنتظر إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الفرز واعتمادها رسميًا، في ختام يوم انتخابي اتسم بالمشاركة الفاعلة والانضباط، بما يعكس وعيًا نقابيًا مسؤولًا لدى جموع مهندسي أسيوط.