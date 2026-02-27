إعلان

فرز الأصوات بانتخابات نقابة المهندسين فى أسيوط -فيديو وصور

كتب : محمود عجمي

09:10 م 27/02/2026 تعديل في 09:11 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين-اسيوط
  • عرض 4 صورة
    اعمال فرز اصوات المهندسين
  • عرض 4 صورة
    استمرار اعمال الفرز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل أعمال فرز الأصوات داخل لجان انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة أسيوط، تحت إشراف قضائي كامل، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت التي شهدت إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية على مدار اليوم الانتخابي.

الالتزام بالإجراءات المنظمة لعملية الغلق

وجرت عملية غلق اللجان وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة، مع السماح لجميع المتواجدين داخل الحرم الانتخابي قبل موعد الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم، التزامًا بالأطر القانونية المعمول بها.

وتُجرى أعمال الفرز داخل اللجان في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وبحضور مندوبي المرشحين، وسط حالة من الترقب لنتائج هذا الاستحقاق النقابي المهم، الذي يعكس حرص المهندسين على المشاركة في اختيار رئيس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن ممثلي الشعب الهندسية بالنقابة العامة.

تأكيدات قضائية على نزاهة العملية الانتخابية

وأكدت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أن العملية الانتخابية سارت بصورة منتظمة ودون رصد أية مخالفات مؤثرة، وفي إطار من الحياد والشفافية الكاملة بين جميع المرشحين، مشيدةً بالروح الراقية التي سادت بين المهندسين طوال اليوم الانتخابي.

ومن المنتظر إعلان النتائج فور الانتهاء من أعمال الفرز واعتمادها رسميًا، في ختام يوم انتخابي اتسم بالمشاركة الفاعلة والانضباط، بما يعكس وعيًا نقابيًا مسؤولًا لدى جموع مهندسي أسيوط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات نقابة المهندسين أسيوط نقابة المهندسين أسيوط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
اقتصاد

كيف تحسب فاتورة الغاز بعد تطبيق التسعير المتدرج؟
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
15 صورة لنجوم الفن في حفل سحور تركي آل الشيخ
دراما و تليفزيون

15 صورة لنجوم الفن في حفل سحور تركي آل الشيخ
باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"
دراما و تليفزيون

باسم سمرة: "أدعم أحمد السقا في انفصاله وأرفض اقتحام الحياة الشخصية للفنانين"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان