واشنطن تصنف "أنثروبيك" خطراً على الأمن القومي في سلاسل التوريد



وكالات

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إصداره توجيهات عاجلة بتصنيف شركة "أنثروبيك" (Anthropic) ككيان يشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، وتحديداً فيما يتعلق بقطاع سلاسل التوريد. ويأتي هذا القرار المفاجئ كجزء من إجراءات وقائية تستهدف حماية البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، حيث اعتبر الوزير أن وجود الشركة ضمن هذه السلاسل قد يشكل نقطة ضعف تهدد الأمن الاستراتيجي للبلاد.

ويعكس هذا التوجيه تحولاً حازماً في سياسات البنتاغون تجاه تأمين الموارد التقنية، مما يُتوقع أن يترتب عليه فرض قيود صارمة أو حظر كامل لاستخدام تقنيات الشركة داخل المؤسسات الدفاعية والحكومية. وتُشير هذه الخطوة إلى نية الإدارة الأمريكية مراجعة كافة الاعتمادات والعقود الحالية لضمان خلو سلاسل الإمداد الحيوية من أي ثغرات قد تُستغل سيبرانياً أو استخباراتياً، في وقت يتزايد فيه التدقيق على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.