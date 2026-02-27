كتب - أميرة يوسف :

أظهرت المؤشرات الأولية لأعمال فرز صناديق الاقتراع في انتخابات النقيب الفرعي بنقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، عدم حصول أي من المرشحين على نسبة 50% + 1 من إجمالي الأصوات الصحيحة، ما يرجح إجراء جولة إعادة على مقعد النقيب بين المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن، والدكتور المهندس أسامة عبد العزيز.

ومن المنتظر إعلان النتيجة الرسمية خلال وقت قصير، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وإشراف كامل من اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة الفرعية التابعة لـ نقابة المهندسين المصرية، لضمان سلامة العملية الانتخابية ودقتها.

بلغ إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها 1712 صوتًا، منذ فتح باب التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى إغلاق اللجان في الخامسة مساءً، وسط أجواء تنظيمية مستقرة.

جرت أعمال الفرز داخل اللجان بحضور مندوبي المرشحين، حيث تم فتح الصناديق ومراجعة كشوف الناخبين ومطابقة أعداد الأصوات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية عقب الانتهاء من الحصر النهائي.

شهدت الساعات الأخيرة من التصويت توافدًا ملحوظًا من المهندسين، إذ يبلغ عدد من لهم حق التصويت 12,777 مهندسًا، وسط تنظيم محكم وتيسير إجراءات التسجيل، مع الالتزام بكافة الضوابط التي تكفل الشفافية والنزاهة.

تُجرى الانتخابات على منصب النقيب الفرعي، إلى جانب التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الفرعية، الذي يشمل مقعدين لشعبة الكهرباء، ومقعدين لشعبة الميكانيكا، ومقعدين لشعبة الهندسة المدنية، ومقعدًا واحدًا لشعبة العمارة.

ويخوض السباق الانتخابي 6 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي، و7 مرشحين لشعبة الكهرباء، و10 مرشحين لشعبة الميكانيكا، و7 مرشحين للهندسة المدنية، و6 مرشحين لشعبة العمارة، في مشهد يعكس حيوية العمل النقابي والمشاركة الفاعلة لمهندسي الإسماعيلية.