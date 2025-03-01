إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط"، بجوار كمين مركز الفشن.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "محمد.إ.م"، 18 عامًا، كدمات متفرقة، و" محمد.ط.م"، 20 عامًا، سحجات بالجسم، و" طه.ر.ف"، 17 عامًا،اشتباه مابعد الارتجاج، و" محمد.ع.س"، 24 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"سعدية.أ.م"، 42 عامًا، سحجات بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة.