كتبت- ميريت نادي:

كشف أحمد حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق صندوق للفضة بالتعاون مع شركة بلتون.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن ثاندر تعمل على تطوير صندوق الذهب الخاصة بها "إيزي جولد"، إلى جانب توعية الأفراد بأهمية الاستثمار في صناديق الذهب، نظرًا لما توفره من سهولة في متابعة الأسعار لحظة بلحظة دون الحاجة إلى التعامل مع تجار الذهب، فضلًا عن سهولة البيع والشراء من المنزل بخسائر أقل.

وأشار إلى أن الشركة حصلت على رخصة إنشاء شركة بهدف إطلاق صندوق عقاري متخصص في المجالات التجارية والإدارية والسكنية بشرط أن يحقق عائدًا يتراوح بين 8% و10%، بما يحقق مكاسب حقيقية للأفراد.

وأوضح حمودة أن ثاندر تسعى، من خلال صناديق الاستثمار، إلى توجيه منتجاتها للأفراد العاديين وليس للمؤسسات، لافتًا إلى أن ثاندر بدأت بالفعل في إنشاء صناديق مبنية في الأساس على تلبية احتياجات الأفراد، وتسعى دائمًا إلى فهم ما يحتاجه المستخدمون وتطبيق ذلك في هذه الصناديق.

وأضاف أن ثاندر تعمل على توفير أي خدمة استثمارية متاحة خارج مصر ومرتبطة بالاستثمار في البورصة، بشرط أن يسمح بها القانون داخل السوق المصري.

وأكد حمودة أن ثاندر تستهدف توعية الشركات غير المدرجة في البورصة المصرية بأهمية القيد في البورصة، لما لذلك من دور في الحفاظ على هذه الشركات واستدامتها.