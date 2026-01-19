القبض على مزارع شرع في قتل جاره بالمنوفية

كشفت التحريات الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر بإستخدام سلاح أبيض بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال المجنى عليه مصاب بجروح وسحجات متعددة مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية تضرر من مزارع؛ لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته المشار إليها لخلافات بينهما حول الجيرة.

أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.