رئيس ثاندر: عدد المستثمرين على التطبيق تضاعف 3 مرات إلى 679 ألف مستثمر

كتبت- ميريت نادي:

04:59 م 19/01/2026

منصة ثاندر

قال أحمد حمودة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثاندر القابضة، إن عدد المستثمرين على منصة "ثاندر" تضاعف ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 679 ألف مستثمر بنهاية ديسمبر الماضي، بمتوسط أعمار يبلغ 30 عامًا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم أن أن هناك نحو 500 ألف مستثمر على "ثاندر" قاموا بالاستثمار في صناديق الاستثمار حيث حجم استثمارات المصريين في هذه الصناديق بلغ 10 مليارات جنيه، ومؤكدًا أهمية الاستثمار في الصناديق لأي شخص يسعى إلى الادخار وتنمية أمواله من خلال الاستثمار والتداول.

وأشار حمودة إلى أن أكثر من 5.5 مليون عميل قاموا بتحميل تطبيق "ثاندر" وفتح حسابات استثمارية موضحا أن 80% من مستخدمي التطبيق يستثمرون في البورصة لأول مرة.

بينما يأتي 40% من المستثمرين من خارج القاهرة، وكانت أعلى نسبة منهم من محافظة المنصورة.

وأكد أن هدف "ثاندر" هو توعية ومساعدة جميع فئات المجتمع على الاستثمار، سواء كان المستثمر رجلًا أو سيدة، دارسًا لأي تخصص، وبغض النظر عن حجم رأس المال أو محل الإقامة، موضحا أن من حق كل شخص أن يمتلك القدرة على الحفاظ على أمواله وتنميتها.

