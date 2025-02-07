بألف جوال مواد غذائية.. الإسكندرية تُطلق قوافل الخير لدعم الأسر في البرد القارس -صور

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أطلق الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مبادرة قوافل الخير، التي تنظمها المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وبدأت أولى القوافل اليوم بتوزيع 1000 جوال مواد غذائية و500 بطانية، وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة ذلك من خلال بحث حالتهم ميدانيًا.

واستهدفت الدفعة الأولى توزيع 500 جوال مواد غذائية بمناطق "مينا البصل، وغيط العنب، وكرموز" بنطاق حي غرب، والدفعة الثانية استهدفت توزيع 500 جوال مواد غذائية، و500 بطانية بمناطق "المكس، ووادي القمر، والدخيلة نطاق حي العجمي.



وقال محافظ الإسكندرية إن المبادرة تأتي في إطار توحيد كافة الجهود المخلصة لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع أحياء الإسكندرية لاسيما في ظل أجواء البرد القارس الذي تشهده المحافظة خلال تلك الفترة من العام وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني في العمل على توفير السلع للمواطنين ومشاركتهم المجتمعية، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.

وأشار إلى أنه أصدر تكليفات إلى الإدارة العامة لشكاوى المواطنين بالبدء الفوري بتوزيع السلع الغذائية والبطاطين داخل القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتنسيق مع المجتمع المدني.

ووجه محافظ الإسكندرية بحشد جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني بالمحافظة لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ وأسواق اليوم الواحد ومعارض أهلا رمضان والمجمعات الاستهلاكية؛ تزامنًا مع انطلاق المبادرة.