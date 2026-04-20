مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
21:00

وست هام يونايتد

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
20:45

فيورنتينا

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
19:00

قيصري سبور

جميع المباريات

"معلومة صحيحة".. أول تعليق من هاني حتحوت بعد شكوى الأهلي ضد مودرن سبورت

كتب : يوسف محمد

01:03 ص 20/04/2026

هاني حتحوت

علق الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج مودرن سبورت، على شكوى الأهلي ضد قناة "مودرن MTI"، ونفى ما تم تداوله في البرنامج بخصوص غضب الخطيب من بعض أعضاء مجلس إدارة الأحمر.

رد هاني حتحوت على بيان النادي الأهلي

وقال حتحوت، خلال تقديمه برنامج "مودرن سبورت": "تقديري الكامل للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وللكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورمز الكرة المصرية".

وأضاف: "المعلومة التي تم ذكرها في البرناج، صحيحة ووردت لنا من داخل النادي الأهلي".

واختتم حتحوت تصريحاته: " أي تعليق آخر على هذه الأزمة، سيكون أمام الجهات المختصة التي تقدم النادي الأهلي أمامها بشكوى رسمية".

تصريحات هاني حتحوت عن الخطيب ومجلس إدارة الأهلي

وكان هاني حتحوت، تحدث خلال تقديمه برنامج مودرن سبورت، أن هناك حالة غضب من محمود الخطيب تجاه بعض أعضاء مجلس إدارة الأهلي، بسبب انتقادهم له وتحميله مسؤولية تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

كما أوضح حتحوت، أن الخطيب لم يتواجد داخل مقر القلعة الحمراء، منذ قرابة الأسبوعين، بالإضافة إلى رفضه التواجد في الإجتماع الأخير الخاص بمجلس الإدارة، لمناقشة أزمة النادي مع اتحاد الكرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

النادي الأهلي محمود الخطيب الدوري المصري

بكاء وحماس.. أبرز لحظات نجوم كأس العالم أثناء عزف النشيد الوطني قبل المباريات
