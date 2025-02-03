مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم ببني سويف -صور

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو، وانقلابها بالمصرف الكبير بمركز إهناسيا غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باصطدام سيارة ملاكي، يمتلكها "محمود.ف"، مقيم قرية نزلة خلف التابعة لدائرة مركز اهناسيا، بعربة كارو، وانقلابها بالمصرف الكبير على الطريق الدائري بمركز اهناسيا.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "جمعة.ع"، وإصابة السائق وأحد مرافقيه.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة.