إعلان

رضا بهلوي: الشعب الإيراني دعاني للقيادة.. وسأعود إلى طهران مرة أخرى

كتب : مصراوي

05:20 ص 19/01/2026

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تعهد رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في عام 1979، بالعودة إلى إيران من منفاه في الولايات المتحدة.

ولم يحدد الرجل البالغ من العمر 65 عاما موعدا لعودته، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح له بدخول إيران وما هي العواقب التي سيواجهها كسياسي معارض.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في جميع أنحاء إيران في أواخر ديسمبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة والتضخم المتصاعد، قبل أن تتصاعد سريعا إلى تظاهرات أوسع ضد النظام.

وقال بهلوي في رسالة فيديو عبر منصة "إكس"، إن الشعب الإيراني يطالب بمسار جديد وموثوق للمضي قدما.

وأضاف أن المعركة في إيران اليوم هي بين الاحتلال والتحرير، لقد دعاني الشعب الإيراني للقيادة، سأعود إلى إيران.

وتابع: "إن الإيرانيين يتخذون إجراءات على الأرض، وقد حان الوقت الآن لينضم إليهم المجتمع الدولي".

واختتم رسالته قائلا: "سأعود إلى إيران لقد هبّ شعب إيران لاستعادة بلده سيكرّم التاريخ أولئك الذين يقفون معهم".

ويعيش بهلوي، الذي عينه والده الشاه الراحل وليا للعهد، في المنفى بالولايات المتحدة منذ عقود.

وقد تكون الاحتجاجات في إيران قد أسفرت عن مقتل ما بين 16 ألفا و500 و18 ألف شخص، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رضا بهلوي نجل شاه إيران الشعب الإيراني الاحتجاجات الإيران طهران الولايات المتحدة هجوم أمريكي على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية
مصراوي ستوري

زوجة عمرو السولية توجه إليه رسالة رومانسية
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

جيهان الشماشرجي جريئة وملك زاهر بصحبة والدها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال
بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة
أخبار مصر

بعد القرار الجمهوري بإنشائها.. رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025