رضا بهلوي: الشعب الإيراني دعاني للقيادة.. وسأعود إلى طهران مرة أخرى



وكالات

تعهد رضا بهلوي، ابن شاه إيران الذي أطيح به في عام 1979، بالعودة إلى إيران من منفاه في الولايات المتحدة.

ولم يحدد الرجل البالغ من العمر 65 عاما موعدا لعودته، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيسمح له بدخول إيران وما هي العواقب التي سيواجهها كسياسي معارض.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في جميع أنحاء إيران في أواخر ديسمبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية العميقة والتضخم المتصاعد، قبل أن تتصاعد سريعا إلى تظاهرات أوسع ضد النظام.

وقال بهلوي في رسالة فيديو عبر منصة "إكس"، إن الشعب الإيراني يطالب بمسار جديد وموثوق للمضي قدما.

وأضاف أن المعركة في إيران اليوم هي بين الاحتلال والتحرير، لقد دعاني الشعب الإيراني للقيادة، سأعود إلى إيران.

وتابع: "إن الإيرانيين يتخذون إجراءات على الأرض، وقد حان الوقت الآن لينضم إليهم المجتمع الدولي".

واختتم رسالته قائلا: "سأعود إلى إيران لقد هبّ شعب إيران لاستعادة بلده سيكرّم التاريخ أولئك الذين يقفون معهم".

ويعيش بهلوي، الذي عينه والده الشاه الراحل وليا للعهد، في المنفى بالولايات المتحدة منذ عقود.

وقد تكون الاحتجاجات في إيران قد أسفرت عن مقتل ما بين 16 ألفا و500 و18 ألف شخص، وفقا لسكاي نيوز.