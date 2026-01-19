إعلان

خبيرة تربوية تحذر من مخاطر محتوى الإنترنت خلال إجازة نصف العام

كتب- أحمد الجندي:

05:00 ص 19/01/2026

داليا الحزاوي الخبيرة التربوية

حذرت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من تعرض الطلاب لمحتوى غير مناسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية خلال إجازة نصف العام، في حال غياب التوجيه الأسري والمتابعة المستمرة.

وأكدت على أهمية مشاركة الأسرة في اختيار الأنشطة التي يمارسها الأبناء خلال الإجازة، سواء كانت رياضية أو ثقافية أو قرائية، مع مراعاة ميول كل طفل دون فرض أو إجبار.

وأشارت الحزاوي إلى أن القراءة من أفضل الوسائل لدمج الترفيه بالتعلم، إلى جانب تشجيع الأبناء على المشاركة في الأعمال التطوعية، لما لها من دور كبير في بناء الشخصية وتعزيز قيم المسؤولية والانتماء.

وأكدت أن إجازة نصف العام تعد حقًا أساسيًا للطلاب، خاصة في ظل الضغوط الدراسية المكثفة، وأن استغلالها بشكل صحيح يعزز التركيز والنشاط في الفترة القادمة.

وقالت الحزاوي إن إجازة نصف العام لطلاب الثانوية العامة فرصة مهمة لتجديد النشاط وشحن الطاقة، خاصة في ظل طبيعة ماراثون الثانوية العامة التي تتطلب جهدًا طويلًا وتركيزًا كبيرًا.

وشددت على ضرورة وضع جدول يومي مرن ومريح يحتوي على وقت كافٍ للراحة، والخروج مع الأسرة والأصدقاء، بدلاً من إجبار الطلاب على المذاكرة المكثفة، لأن ذلك ينعكس سلبًا على أدائهم.

