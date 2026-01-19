الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة.. ما السبب؟



وكالات

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، اليوم الإثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جرينلاند.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4677 دولارا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 93.85 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

وتعهد ترامب يوم السبت بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمرك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1809 دولارات للأوقية، وفقا للغد.