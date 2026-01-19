إعلان

الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

05:16 ص 19/01/2026

الذهب والفضة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات غير مسبوقة، اليوم الإثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جرينلاند.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 4670.01 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8% إلى 4677 دولارا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4% إلى 93.85 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

وتعهد ترامب يوم السبت بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمرك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9% في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1809 دولارات للأوقية، وفقا للغد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الذهب والفضة ارتفاع الذهب ارتفاع الفضة الفضة أسعار الفضة اليوم الذهب الذهب والفضة يقفزان لمستويات غير مسبوقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الإثنين.. الأرصاد تُحذر: شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
رياضة عربية وعالمية

15 صورة لاحتفال ساديو ماني بالفوز بأمم أفريقيا مع زوجته
النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة
أخبار المحافظات

النقل دخلت في الملاكي.. مصرع شخصين إثر تصادم سيارتين بصحراوى البحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025