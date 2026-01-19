إعلان

لمدة 30 يوما.. رئيس جواتيمالا يُعلن حالة الطوارئ للتصدي لعنف العصابات

كتب : مصراوي

05:24 ص 19/01/2026

رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو

وكالات

أعلن رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو، حالة الطوارئ الأحد للتصدي لعصابات قتلت 8 شرطيين وسيطرت على 3 سجون خلال نهاية الأسبوع.

وقال أريفالو في خطاب متلفز: "قررت إعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة 30 يوما، بدءا من اليوم".

ويعلّق هذا الإجراء بعض أحكام الدستور، فيما تحارب جواتيمالا عصابتي "باريو 18" و"مارا سالفاتروتشا" إم إس-13، اللتين تصنفهما هي والولايات المتحدة على لائحة المنظمات الإرهابية، وهما متهمتان بالقتل المأجور والابتزاز والاتجار بالمخدرات.

يأتي ذلك بعدما اتهمت السلطات عناصر عصابات بقتل 8 شرطيين الأحد انتقاما لرفضها نقل عدد من قادة العصابات إلى سجن ذي مستوى أمني أقل.

ووقعت عمليات القتل في العاصمة والمناطق المحيطة بها غداة احتجاز سجناء ينتمون لعصابات إجرامية 45 حارسا وطبيبا نفسيا واحدا في ثلاثة سجون في أنحاء البلاد.

ووفقما أعلن أريفالو، فإن قوات الأمن استعادت السيطرة على السجون الثلاثة.

ومنذ منتصف عام 2025، ينظم أعضاء عصابات استعصاءات في السجون للمطالبة بتحسين ظروف احتجاز قادتهم.

وفي أكتوبر، أفادت السلطات الجواتيمالية بهروب 20 من قادة عصابة باريو 18 من السجن، ولم يُقبض إلا على 6 منهم، بينما قُتل آخر رميا بالرصاص.

وبلغ معدل جرائم القتل في جواتيمالا في العام الماضي 16.1 لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي، وفقا لسكاي نيوز.

برناردو أريفالو رئيس جواتيمالا جواتيمالا إعلان حالة الطوارئ حالة الطوارئ عنف العصابات

