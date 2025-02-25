محافظ الأقصر يفتتح محطة صرف صحي الرزيقات بأرمنت

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، محطة الصرف الصحي بقرية الرزيقات بحري بمركز ومدينة أرمنت، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح المهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي بأرمنت، بما في ذلك توسعات محطة المعالجة، بلغ 1.577 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع تضمن تنفيذ شبكات انحدار بطول 10.5 كم، وخط طرد بطول 0.4 كم، لخدمة نحو 20 ألف نسمة.

وأضاف أن المحطة تعمل بنظام Wet & Dry، وتضم بيارة بقطر 12 مترًا، بطاقة تصميمية 300 لتر/ثانية، بالإضافة إلى 4 طلمبات بطاقة 150 لتر/ثانية لكل منها. وقد تولت شركة المقاولون العرب تنفيذ المشروع.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن سعادته بافتتاح محطة الصرف الصحي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة محورية في مسار التنمية بقرية الرزيقات بحري، حيث ستليها مشروعات أخرى، من بينها إدخال خدمة الغاز الطبيعي، تمهيدًا لرصف وتمهيد الطرق وتوفير باقي الخدمات تباعًا. كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أحدثت نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمحافظات.

جاء الافتتاح بحضور كل من: اللواء أ.ح د. هشام الشيمي، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والعميد أحمد الهواري، رئيس مدينة أرمنت، وحجازي النحاس وعلي عثمان، نائبا رئيس المركز، والمهندس عبد الله بكري، ممثلًا عن المهندسة رقية حماد، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس منصور شحاتة، مدير فرع جنوب الوادي بشركة المقاولون العرب، وأحمد الفرشوطي، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.