بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بسوهاج

افتتاح سمبوزيوم أسوان الدولي الأول للرسم بمشاركة 30 فنانًا مصريًا وأجنبيًا

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء د. عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، المعرض الرئيسي لـ"أهلًا رمضان" بموقع أرض سينما أوبرا في ميدان الثقافة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، وسامح التوني، وكيل وزارة التموين.

وأوضح سراج أن افتتاح المعرض الرئيسي يأتي ضمن خطة لإقامة 15 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" على مستوى الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، مؤكدًا استمرار المتابعة والرقابة على الأسواق لضمان جودة المنتجات الغذائية وضبط الأسعار.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض، مشيدًا بتوافر المنتجات وتنوعها لتلبية مختلف الاحتياجات، حيث يضم أكثر من 30 عارضًا لبيع السلع الغذائية والتموينية، وياميش رمضان، والمجمدات، بتخفيضات تتراوح بين 20% و30%، إلى جانب المفروشات، والسجاد، والملابس، والأجهزة الكهربائية التي تصل نسبة التخفيضات عليها إلى 70%.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع "فيسبوك" بثًا مباشرًا من المعرض، تحت عنوان: "السكر بـ30 جنيهًا والأرز بـ26.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بسوهاج".