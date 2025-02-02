"أُصيب سائقها".. انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بطوب حراري في الشرقية- صور

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب سائق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة نقل ثقيل يستقلها محملة بطوب حراري، أمام قرية العدلية التابعة لمركز شرطة بلبيس.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة سائق سيارة نقل ثقيل محملة بطوب حراري على طريق "العدلية- بلبيس".

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية إصابة مواطن جراء انقلاب سيارة محملة بطوب أثناء استقلالها لتوصيل حمولة الطوب إلى مقصده، فيما اصدمت بسيارة آخرى أدت إلى انقلابها وانقلاب حمولة الطوب على الطريق، ما تسببت في وقف حركة المرور على الطريق.

تم نقل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي بواسطة الإسعاف لتقديم الرعاية الطبية له، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.