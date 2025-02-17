ماذا قال محافظ الدقهلية عن تردي مستوى النظافة في بلقاس؟ (صور)

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الدقهلية - رامي محمود:

أعرب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن استيائه من أداء غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، ونوابها، وذلك خلال جولة مفاجئة مساء اليوم شملت شوارع أبو رجيلة، والمشيوخ، ووسط المدينة، حيث رصد تدني مستوى النظافة ووجود قمامة ملقاة في الشوارع.

خلال الجولة، وجه المحافظ انتقادات حادة لرئيس المدينة ونوابها، قائلًا: "لا تصلحون للعمل.. كفى إلى هذا الحد، نحن نعمل لخدمة المواطنين، لكن من الواضح أنكم لا تريدون ذلك".

وأصدر المحافظ توجيهاته بتحرير مخالفات لجميع المحال بشارع أبو رجيلة التي تلقي المخلفات في الشارع، مع التنبيه عليها بعدم تكرار المخالفة، وفرض عقوبات مشددة حال تكرارها، حفاظاً على النظافة والمظهر الحضاري للمدينة. كما شدد على سرعة توزيع عمال شركة النظافة في مختلف المناطق لرفع مستوى النظافة.

وأكد محافظ الدقهلية أن مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين يُعد أحد المعايير الأساسية في تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إلى جانب معايير أخرى، مشيراً إلى أنه يقوم يومياً بجولات مفاجئة في مختلف المناطق لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها النظافة.