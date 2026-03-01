الحرس الثوري الإيراني: بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل وقواعد أمريكية

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأحد، بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل وقواعد أمريكية، وفقا لما ذكرته العربية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه سيطلق بعد قليل أعنف العمليات الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين.

أضاف الحرس الثوري، في بيان، إنه يستنكر "الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبتها حكومتا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني"، مؤكدا أن "قتلة إمام الأمة سينالون عقابا شديدا يندمون عليه".

كما أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا رسميا نعت فيه خامنئي، معتبرة مقتله "جرما عظيما"، ومتعهدة بأن "هذه الجريمة الشنيعة لن تبقى دون عقاب".