عددت الدكتورة دينا مصطفى محمد، قسم التغذية وعلوم الأطعمة، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، نصائح لمرضي السكر، موضحة أن كل مريض يختلف عن الآخر حتى داخل المرض الواحد ولذلك ينصح المريض أن يذهب إلى الطبيب المعالج ليتلقى منه إرشادات الصيام الخاصة بحالته الصحية مع مراعاة بعض الإرشادات الغذائية، وبالنسبة لمرضي السكر كالتالي:

1- تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وجبة الإفطار أو تناول أغذية بها نسبة عالية من الدهون أو الكربوهيدرات.

2- يجب تقسيم الطعام إلى عدة وجبات صغيرة وليس إفطار وسحور فقط.

3- ابدأ وجبتك بتناول كمية صغيرة من الأغذية الغنية بالكربوهيدرات البسيطة ويمكن للجسم امتصاصها بسرعة، مثل التمر أو الحليب.

4- تأخير وجبة السحور بقدر الإمكان ويفضل تناولها قبل الفجر مباشرةً؛ ويستحسن أن تحتوي على أغذية غنية بالكربوهيدرات المعقدة، مثل خبز الحبوب الكاملة والخضروات، وذلك لأن الجسم يستغرق وقتًاً طويلاً لكي يهضم الكربوهيدرات المعقدة ويمتصها، وهذا يبقي الجسم مزودًاً بالطاقة لأطول فترة ممكنة من النهار.

5- ممارسة النشاط اليومي العادي مع أخذ قسط من الراحة بعد الظهر.

6- الإكثار من تناول الماء والعصائر غير المحلاة وقت الإفطار.

7- يفضل ممارسة بعض الرياضة لهؤلاء المرضى.

وأكدت أنه إذا حدث هبوط في مستوى السكر يجب قطع الصيام فورا، وتناول مادة سكرية حتى لو كان ذلك قبل الإفطار بدقائق. يجب التنبيه إلى أن انخفاض السكر أخطر كثيرا جدا من ارتفاع السكر فيجب الحرص من ذلك.



إقرأ أيضًا:

حقيقة اعتصام مخرج مسرحي أمام هندسة عين شمس للمطالبة بحقوقه





خالد فودة رئيسًا.. ننشر تشكيل مجلس أمناء جامعة مدينة السادات الأهلية



