بعد إعلان مقتل خامنئي.. حشود شعبية تتجه إلى ساحة الثورة في طهران

كتب : مصراوي

06:10 ص 01/03/2026

حشود من الإيرانيين - أرشيفية

وكالات

توجهت حشود من الإيرانيين فجر اليوم الأحد، إلى ساحة الثورة في طهران بعد نبأ مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتتحرك تجمعات شعبية باتجاه الساحة في ساعات الصباح الأولى، في مشهد عكس حالة من الحداد والتفاعل الواسع مع الحدث.

في غضون ذلك، أعلنت إيران فترة حداد لمدة 40 يوما و7 أيام عطلة رسمية عقب مقتل المرشد علي خامنئي، الذي بقي في السلطة 36 عاما، عن عمر 86 عاما.

وقالت وكالة "تسنيم" إن "المرشد خامنئي قتل في مقر إقامته، كان يؤدي مهامه في مكتبه وقت مقتله، وقد وقع هذا الهجوم الجبان فجر يوم السبت".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء السبت رسميا، مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشال": "خامنئي، أحد أكثر الشخصيات شرا في التاريخ، مات"، وفقا لروسيا اليوم.

حشود من الإيرانيين حشود شعبية ساحة الثورة في طهران بعد إعلان مقتل خامنئي

