حريق يلتهم محصول قصب فى سوهاج.. وصاحب الأرض: رجب هو الفاعل -صور

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اندلع حريق في محصول قصب سكر بقرية القوصة التابعة لدار السلام محافظة سوهاج، وسيطرت قوات الحماية المدنية على النيران قبل امتدادها لمساحات أخرى مجاورة.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة بنشوب حريق في مساحة أرض مزروعة بمحصول قصب السكر بالظهير الصحرواي بالمنطقة الجبلية بقرية القوصة، وتبين نشوب حريق بكمية من محصول القصب على مساحة فدانين ملك "عاطف. م" 58 عامًا مزارع.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق كمية من محصول قصب السكر.

واتهم مالك المزرعة شخصًا يدعى "رجب. ي" 59 عامًا عامل زراعى بإشعال النيران في المحصول وتلف المساحة المشار إليها؛ بسبب خلافات بينهما على ملكية قطعة الأرض محل الواقعة.

ضبطت قوات الأمن المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.