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محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان -صور

04:07 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
  • عرض 15 صورة
    محافظ بني سويف يفتتح معرض أهلا رمضان
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بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف العاصمة، ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان " التى تنفذها المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الكريم بالتعاون مع الغرفة التجارية والوحدة الاقتصادية بالمحافظة، ومديرية التموين، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية، واللحوم والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة.

وتجول المحافظ داخل باكيات وأقسام المعرض، المقام بحديقة النصر بميدان المديرية، ويضم كافة المواد الغذائية، والسلع التموينية من السكر، والأرز، والزيوت، و المكرونة، واللحوم، والخضار، والفواكه، وبيض المائدة والبقوليات، والدقيق بأنواعه، حيث يشارك فى المعرض العديد من الشركات، والمصانع، والسلاسل التجارية من القطاعين العام والخاص.

وأثنى المحافظ على محتويات المعرض من المنتجات والسلع المعروضة التي تشمل جميع احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية، وتقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

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محافظ بني سويف معرض أهلا رمضان محمد هاني غنيم
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