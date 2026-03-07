وقّعت منصة مصر العقارية، شراكة استراتيجية مع شركة CoreLogic – Cotality الأمريكية، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في بيانات العقارات والتكنولوجيا العقارية، وذلك بهدف دمج المنصة المصرية مع نظام Matrix MLS System التابع للشركة الأمريكية.

ويُعد نظام Matrix أحد أشهر أنظمة Multiple Listing Service (MLS) على مستوى العالم، حيث تعتمد عليه آلاف شركات الوساطة العقارية والمؤسسات الاستثمارية لإدارة البيانات العقارية وتسويقها وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

ويتيح هذا التكامل التقني إدراج العقار المصري ضمن منظومة MLS العالمية عبر مجموعة من الآليات التنظيمية والتكنولوجية المتقدمة، التي تهدف إلى تطوير السوق العقاري وتعزيز موثوقية البيانات العقارية.

ومن بين أبرز هذه الآليات: توحيد معايير البيانات العقارية داخل السوق المصري، وتخصيص رقم تعريفي فريد لكل عقار (MLS ID) لتسهيل تتبعه وتداوله عالميًا، واعتماد الوسطاء والمسوقين العقاريين وفق معايير مهنية محددة، وتوثيق المطورين والموردين العاملين في القطاع العقاري، وتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الدوليين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستويات الشفافية والثقة في السوق العقاري المصري، من خلال إتاحة بيانات دقيقة وموثوقة حول الوحدات العقارية، بما يتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة في أسواق العقار الدولية.

كما تتيح الشراكة عرض العقارات المصرية أمام شبكات التسويق والاستثمار العقاري الدولية، الأمر الذي يسهم في توسيع نطاق انتشار العقار المصري عالميًا، ويعزز فرص جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب من مختلف الأسواق حول العالم.

وتشهد منصة مصر العقارية مرحلة جديدة من التطور في إطار الجهود الرامية إلى دعم ملف تصدير العقار المصري، وذلك من خلال هذا التحالف التقني العالمي الذي يعزز من قدرات المنصة الرقمية.

وبموجب هذه الشراكة، تتحول المنصة من مجرد منصة لعرض الوحدات العقارية داخل السوق المحلي إلى بوابة رقمية عالمية لتصدير العقار المصري، تتيح وصوله إلى المستثمرين وشبكات التسويق العقاري الدولية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز تنافسية القطاع العقاري وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

يُذكر أن شركة E-Systematic هي شركة مساهمة مصرية متخصصة في تطوير الأنظمة والمنصات الرقمية العقارية، وهي المسؤولة عن بناء وتشغيل المنظومة التقنية الخاصة بمنصة مصر العقارية، حيث تعمل على تطوير حلول تكنولوجية تدعم التحول الرقمي في قطاع التطوير والتسويق العقاري.

وتأتي هذه الشراكة ضمن سلسلة من الخطوات التي تستهدف تطوير البنية الرقمية للسوق العقاري المصري وتعزيز حضوره على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

