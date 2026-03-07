واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بالأسواق، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار حماية المستهلكين وضبط الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة ضد المخالفات التموينية، وأسفرت جهودهم عن ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.