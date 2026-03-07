إعلان

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:30 ص 07/03/2026 تعديل في 11:43 ص

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بالأسواق، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار حماية المستهلكين وضبط الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة ضد المخالفات التموينية، وأسفرت جهودهم عن ضبط قضايا تتعلق بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية تجارة العملة مديريات الأمن شرطة التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
حوادث وقضايا

الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين جنيه عملات أجنبية و11 طن دقيق خلال 24 ساعة
"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران
أخبار مصر

"الوزراء" يصدر بيانًا جديدًا بشأن أسعار تذاكر مصر للطيران

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
سفرة رمضان

هل تناول الترمس يسبب الإمساك؟
فول وفراشيح بدوية.. أجواء رمضانية تراثية في فعاليات متحف شرم الشيخ (صور)
أخبار المحافظات

فول وفراشيح بدوية.. أجواء رمضانية تراثية في فعاليات متحف شرم الشيخ (صور)
الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
رياضة عربية وعالمية

الظهور الأول قريبا.. انتهاء أزمة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان