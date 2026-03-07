عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ.

أتى ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، وفريق المكتب الفني. الاجتماع يأتي في إطار جهود تحويل المدينة إلى نموذج دولي للتنمية المستدامة.

محاور مشروع "جرين شرم"

تناول الاجتماع مناقشة شاملة لمختلف محاور المشروع، خاصة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إدارة الموارد المائية، منظومة المخلفات الصلبة، تطوير النقل الذكي وتشغيل الحافلات الكهربائية، نظام مشاركة الدراجات، حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في جهود التحول البيئي.

مشاريع مبتكرة لدعم التحول الأخضر

استعرض الاجتماع عدة مقترحات ومشروعات جديدة، منها: منحة لدعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق أربع تكنولوجيات حديثة في التكييف والتبريد صديقة البيئة، ومشروع متكامل لإعادة تدوير الحمأة وتحويلها إلى سماد عضوي، ومشروع تحويل مخلفات الطعام بالفنادق إلى أعلاف حيوانية، ضمن جهود تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الفاقد.

تحويل شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للتحول الأخضر

أكد محافظ جنوب سيناء أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل وفق رؤية واضحة وخطة زمنية محددة لتحويل شرم الشيخ إلى نموذج متكامل للتحول الأخضر، بما يحقق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المواطن وتعزز مكانة المدينة إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن شرم الشيخ تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأول مدينة سياحية خضراء ذكية في مصر والمنطقة، استنادًا إلى الإرث البيئي الذي رسخته خلال استضافة COP27، وتكريسًا لنهج تنموي متكامل يوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز الشراكات وتحقيق الاستدامة

وجه المحافظ بضرورة تعظيم الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، واستمرار إشراك المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة، وتكثيف التنسيق بين جميع الجهات لتنفيذ خطة التحول الأخضر وفق جدول زمني طموح للمرحلة 2025–2026، بما يضمن استدامة المشروعات، تحسين جودة الحياة، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة سياحية بيئية رائدة ومركز جذب للاستثمار الأخضر.