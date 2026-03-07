تصل إلى 22%.. تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك

تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك

تباينت أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد تعديل أسعار العائد تزامنا مع قرار البنك المركزي لتتراجع إلى أقل مستوى لها منذ 3 سنوات.

بعد تباطؤ معدل التضخم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 8.25% على 6 مرات إلى 19% للإيداع و20% للإقراض لتنخفض من مستوياتها القياسية التي وصلت إلى 28.25% قبل ذلك.

وخلال الشهر الجاري رفعت بعض البنوك أسعار الفائدة على شهادات الادخار لديها وأخرى خفضتها أو أبقت عليها دون تغيير بعد آخر خفض للبنك المركزي لأسعار الفائدة 1% الشهر الماضي.

وقرارات البنوك بشأن أسعار الفائدة تتوقف على عوامل مختلفة منها معدلات السيولة في كل بنك وأسعار الفائدة في البنوك المنافسة وتكلفة الأموال لديها وغير ذلك من الاعتبارات الآخرى التي تنظر لها.

تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري

سعر العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثية للعائد المتدرج: يتراوح بين 22% في السنة الأولى و17.5% للسنة الثانية، و13% في الثالثة لدوري العائد السنوي.

وتتراوح بين 21% في السنة الأولى و16.25% في السنة الثانية و12% في الثالثة لدورية العائد الشهري، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة البلاتينية للعائد الثابت الثلاثية: سجل سعر العائد 16% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك مصر

شهادة "القمة" للعائد الثابت الثلاثية: سعر العائد سجل 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، والحد الأدنى للشراء يبلغ ألف جنيه.

شهادة "ابن مصر" للعائد المتناقص الثلاثية: سعر العائد يتراوح بين 20.5% في السنة الأولى و16.25% في الثانية و12.25% في الثالثة، ويصرف شهريا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي "CIB"

شهادة "بريميوم الثلاثية": سعر الفائدة 17.25% للعائد الشهري.

يبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

شهادة "بريميوم الثلاثية": سجل 15.75% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس" الثلاثية: سجل 15.25% للعائد اليومي.

يبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة "بلس الثلاثية": سعر الفائدة سجل 16% سنويا للعائد الشهري.

يبدأ الحد الأدنى للشراء من مليون جنيه.

شهادة "برايم" الثلاثية: تصرف عائد 14.75% للعائد اليومي، و15% للعائد الشهري.

يبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

بنك HSBC

شهادة ثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا 16% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تمنح عائدا 13% سنويا ويصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.





بنك "QNB"

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت: تتيح عائدا سنويا يتراوح بين 16.25% للعائد الشهري، و16.3% للعائد الربع سنوي، و16.4% للعائد النصف سنوي و16.5% للعائد السنوي، ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت "First Plus": تمنح عائدا سنويا 16.75% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

بنك saib

الشهادة الثلاثية للعائد الثابت " PRIME": تصرف عائدا 16.5% سنويا ويصرف شهريا، أو 17% يصرف كل 6 أشهر ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك المصري الخليجي "eg bank"

- الشهادة الثلاثية "بريميم": تتيح عائدا سنويا 17.25% يصرف العائد شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية "الماسية": سعر الفائدة 16.5% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

الشهادة الثلاثية "Luxer": سجل سعر الفائدة 17% للعائد الشهري يبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

الشهادة الثلاثية "إميرالد": سجل سعر الفائدة 16.25% للعائد الشهري، الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.





