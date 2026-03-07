إعلان

القبض على سائق ميكروباص تعدى على راكب بالقاهرة بسبب الأجرة

كتب : علاء عمران

12:47 م 07/03/2026 تعديل في 12:51 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام سائق سيارة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الركاب لخلاف حول مكان النزول بالقاهرة.

القبض على سائق ميكروباص تعدى على راكب بالقاهرة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وحدوت مشادة كلامية بين قائد سيارة "الميكروباص" الظاهر بمقطع الفيديو وأحد الركاب قام على إثرها بالتعدى على الأخير لخلاف حول الأجرة .

أمكن تحديد وضبط الميكروباص "منتهى التراخيص" وقائده (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سائق ميكروباص وزارة الداخلية مشادة كلامية مواقع التواصل الإجتماعى

