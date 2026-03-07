إعلان

مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بالدلنجات في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:41 م 07/03/2026 تعديل في 12:41 م

سيارة اسعاف - ارشيفية

لقي الطفل أحمد محمد الحفناوي، 7 أعوام، مصرعه اليوم السبت إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية الوفائية، التابعة لمركز الدلنجات.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن الطفل كان يلهو بمفرده داخل المنزل، وأثناء تواجده أعلى السلم اختل توازنه وسقط من ارتفاع عالٍ، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات بوصول الطفل إلى مستشفى الدلنجات المركزي جثة هامدة، مصابًا بكسر وكدمات متفرقة ونزيف حاد.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث للمعاينة والفحص، وتم تأكيد وفاة الطفل في موقع الواقعة.

أقوال والد الطفل أمام التحقيقات

أفاد والد الطفل بأن نجله كان يلهو بمفرده قبل سقوطه بشكل مفاجئ، مؤكدًا عدم وجود أي طرف آخر تسبب في الحادث.

قرار النيابة وتحريات الواقعة

حررت جهات التحقيق المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثمان الطفل وتسليمه لذويه بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية. كما كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.

