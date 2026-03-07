إعلان

الداخلية تسحب 641 رخصة وتضبط 1111 مخالفة دراجات وترفع 29 سيارة متروكة

كتب : علاء عمران

12:50 م 07/03/2026

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات وتعزيز الانضباط بالطرق، وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة عن عدة إجراءات مهمة: سحب 641 رخصة لمركبات لم تُركب الملصق الإلكتروني رغم انتهاء المهلة المحددة يوم 30 مارس 2021، مع استمرار وحدات المرور في استقبال المواطنين لتركيب الملصق وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مرور مصر.

كما تم ضبط 1111 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، في إطار حرص الوزارة على السلامة العامة والحد من وقوع الحوادث على الطرق، مع تذكير سائقي السيارات بالالتزام بالحارات المرورية المخصصة لهم.

الداخلية تحكم قبضتها على الطرق

وأسفرت الجهود عن رفع 29 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع والميادين بالقاهرة والجيزة، ضمن الحملات المرورية الموسعة بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرور وشرطة المرافق والجهات المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الخدمات المرورية حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير تركيب الملصق الإلكتروني، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات وحماية أرواح المواطنين.

وزارة الداخلية الملصق الإلكتروني الخدمات المرورية

