نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا لتوضيح حقيقة ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة.

وأوضح المركز، في بيانه، أنه بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، تبين أن ما تم تداوله غير دقيق ويعكس صورة غير صحيحة عن السياسات التي تتبعها الشركة خلال الظروف الاستثنائية الراهنة في المنطقة.

وأكدت الوزارة، أن مصر للطيران وضعت خطة تشغيل لتيسير عودة المصريين العالقين نتيجة إلغاء حجوزات عودتهم من بعض دول الخليج، من خلال تسيير رحلات استثنائية يومية لمختلف الوجهات، في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها تجاه عملائها من المصريين بالخارج.

وأشارت الوزارة، إلى أن عدد الرحلات محدود وفق تعليمات سلطات الطيران المدني بالدول المعنية، مع التركيز على نقل الركاب الذين لديهم حجوزات قائمة على رحلات مصر للطيران، دون أي أعباء أو رسوم إضافية، حيث تُمنح الأولوية لهؤلاء الركاب، والذين يشكلون الغالبية العظمى من المقاعد المتاحة.

كما اتخذت الشركة عدة إجراءات لتخفيف الأعباء عن المسافرين، منها إلغاء غرامات تغيير التذاكر خلال هذه الفترة، ضمن حرصها على دعم العملاء وتسهيل عودتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وأوضحت الوزارة، أن نسبة المقاعد المتاحة للبيع للرحلات في حالة وجود أماكن شاغرة لا تتجاوز 5% من السعة المقعدية، وتسعيرها يتم طبقًا لأسعار السوق، مقارنة بشركات الطيران الأخرى، نظرًا للارتفاع غير المتوقع في تكاليف التأمين المرتبطة بمخاطر التشغيل في مناطق تشهد توترات جيوسياسية، إضافةً لتحمل مصر للطيران تكاليف مقاطع الذهاب لهذه الرحلات دون وجود ركاب عليها.

وأكدت الوزارة، أن مصر للطيران ستظل دائمًا الذراع الوطني للدولة المصرية في أوقات الأزمات، وستواصل أداء دورها في خدمة المصريين داخل وخارج مصر وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

