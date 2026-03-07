إسلام جيوشي نقيبًا لمهندسي الفيوم بعد فوزه في جولة الإعادة

أطلق متحف شرم الشيخ فعاليات الأمسية الثالثة من الموسم الثقافي الرمضاني تحت عنوان «شارع وادي القمر»، وسط حضور وتفاعل كبير من زوار المتحف وأهالي مدينة شرم الشيخ، في أجواء رمضانية مميزة جمعت بين التراث والفنون والأنشطة التفاعلية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار سعي المتحف لتعزيز دوره كمركز ثقافي ومجتمعي، وفتح مساحاته أمام الأنشطة التي تمزج بين التراث والفنون والفعاليات الترفيهية، بما يسهم في تقديم تجربة ثقافية مختلفة لزوار المتحف خلال شهر رمضان.

مشاركة واسعة من السائحين والأهالي

قال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الأمسية الثالثة شهدت مشاركة واسعة من السائحين وأهالي المدينة وطلاب المدارس، حيث أُقيمت الفعاليات في أجواء تعكس روحانيات شهر رمضان الكريم، مع تقديم مزيج من العادات والتقاليد المصرية بأسلوب تفاعلي جذب إعجاب الحضور، خاصة من الزوار الأجانب.

مسابقات تراثية وأكلات شعبية

وأوضح مدير متحف شرم الشيخ، أن فعاليات الأمسية تنوعت بين فقرات فنية وثقافية وتاريخية وترفيهية، كان من أبرزها مسابقة «دمّسني» لأفضل طبق فول، حيث شارك عدد من الحضور بأطباق من إعدادهم، وجرى اختيار الطبق الفائز عبر تذوق جماهيري وتصويت من الحاضرين.

كما جرى إعداد خبز الفراشيح البدوي داخل الركن السيناوي لاستخدامه في تذوق أطباق الفول المشاركة، في تجربة عكست جانبًا من الموروث الثقافي لأهالي سيناء.

ركن سيناوي وأجواء الضيافة الرمضانية

وشهدت الفعاليات إقامة ركن سيناوي داخل الخيمة الرمضانية لتقديم الشاي والقهوة السيناوية، إلى جانب تقديم مشروب الخروب كضيافة للحضور، في أجواء مستوحاة من تقاليد الضيافة المصرية خلال الشهر الكريم.

كما تضمنت الأمسية فقرة «ذاكرة التلفزيون الرمضاني» التي استعاد خلالها الحضور تترات المسلسلات المصرية الشهيرة، إضافة إلى تنظيم ألعاب من الشارع المصري ومسابقات تفاعلية شارك فيها الأطفال والكبار.

عروض فنية بمشاركة الطلاب

وأشار مدير المتحف إلى أن الفقرة الفنية كانت من أبرز محطات الأمسية، حيث قدم عدد من الطلاب عرضًا فنيًا مميزًا حظي بتفاعل كبير من الحضور الذين عبّروا عن إعجابهم بالتصفيق والمشاركة، ما أضفى أجواء من البهجة والحيوية على الفعالية.

وأكد أن إدارة المتحف حرصت على إتاحة مساحة لمشاركة الطلاب ضمن برنامج الفعالية، دعمًا للمواهب الشابة وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية في الأنشطة الثقافية.

المسحراتي يختتم الأمسية

واختُتمت الأمسية بظهور المسحراتي الذي جاب الساحة الخارجية للمتحف، في مشهد أعاد إلى الأذهان أجواء رمضان التقليدية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ومشاركة هذه اللحظات التراثية المميزة.