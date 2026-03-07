إعلان

محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء مركز لإنقاذ الطيور المهاجرة بشرم الشيخ (صور)

كتب : رضا السيد

01:03 م 07/03/2026
    الاجتماع مع المسئولين
    توجيهات باعداد دراسة للمشروع

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وعدد من الخبراء الأجانب، لبحث مشروع حماية الطيور المهاجرة والنادرة في مدينة شرم الشيخ.

أتى ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور وليد حسن، مدير عام محميات جنوب سيناء، وعدد من المختصين والمعنيين بالمحافظة.

مقترح لتطوير مناطق جذب الطيور

تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تنفيذ مجموعة من المشروعات لتطوير مناطق جذب الطيور الرئيسية بشرم الشيخ، التي تستقبل سنويًا مئات الآلاف من الطيور المهاجرة والنادرة.

ويهدف المشروع إلى دعم السياحة البيئية وتعزيز مكانة المدينة كوجهة عالمية للسياحة المستدامة، ضمن جهود المحافظة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

إنشاء مركز لإنقاذ وإعادة التأهيل

تضمن اللقاء مناقشة مقترح إنشاء مركز متخصص لإنقاذ وإعادة تأهيل الطيور المهاجرة، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للمنطقة، وإتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين بدراسة هذه الأنواع النادرة.

دعم التوازن البيئي وتعزيز السياحة

أكد المحافظ أهمية المشروع في دعم التوازن البيئي وتعزيز مقومات السياحة البيئية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء تمتلك ثروة طبيعية كبيرة يجب الحفاظ عليها واستثمارها بشكل مستدام.

توجيه بدراسة المشروع تمهيدًا للتنفيذ

وجّه المحافظ القيادات المعنية بدراسة المشروع من مختلف الجوانب الفنية والإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة ووضعه موضع التنفيذ في أقرب وقت، لتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها مدينة شرم الشيخ.

