إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص أمام كمين قرية الكرنك بقنا

كتب : مختار صالح

10:51 ص 07/03/2026

انقلاب ميكروباص - ارشيفية

أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص أمام كمين قرية الكرنك بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، ليتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحقيقات والتحريات

أكدت الأجهزة الأمنية تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، ووجهت وحدة المباحث لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

متابعة حالة المصابين

تواصل الجهات المعنية متابعة حالة المصابين في المستشفى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد الانتهاء من التحقيقات لتحديد أسباب الحادث ومنع تكراره.

قنا أبوتشت انقلاب ميكروباص إصابات كمين الكرنك مستشفى حادث سير

