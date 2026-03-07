"كانت في الشقة لوحدها".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل زوجته خنقًا بالمنوفية

قام اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بجولة مفاجئة، صباح اليوم السبت، بمدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي "الإعدادية القديمة للبنين سابقًا" بمدينة شبين الكوم، حيث لاحظ وجود تكدس كبير من الطلاب وأولياء الأمور على مقر تظلمات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2026.

وأكد المحافظ حرصه على التواجد بنفسه داخل المقر لتفقد آلية العمل والوقوف على مدى تقديم الخدمة بالشكل المناسب لأولياء الأمور والطلاب.

استدعاء وكيل وزارة التعليم وفتح مقرين إضافيين

استدعى المحافظ هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى مكتبه، موجهًا بفتح مقرين إضافيين لفحص باقي تظلمات الشهادة الإعدادية، وذلك لتسهيل الخدمة للطلاب وأولياء الأمور وتخفيف التكدس داخل المقر الرئيسي.

تحديد مقار جديدة لفحص التظلمات

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم أن المقار الإضافية ستعمل يومي الجمعة والسبت القادمين، وسيتم توزيعها كالتالي:

- إدارة منوف: مدرسة الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفي "الإعدادية القديمة للبنين سابقًا".

- إدارتي الباجور والشهداء: مدرسة المساعي المشكورة الإعدادية القديمة للبنات.

- إدارتي السادات وسرس الليان: مدرسة سعد الحرة الابتدائية بشبين الكوم.

توجيهات بتنظيم العمل ومتابعة الميدانية

شدد المحافظ على ضرورة المرور والمتابعة الميدانية لتنظيم سير العمل، وتذليل العقبات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع التأكيد على تفادي تلك الملاحظات خلال الفصل الدراسي الثاني ووضع حلول مناسبة تضمن راحة الطلاب وأولياء الأمور.

تعزيز جودة الخدمات للمواطنين

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية متطلباتهم في جميع القطاعات، بما يعكس حرص الدولة على تقديم خدمة تعليمية متميزة ومنظمة.