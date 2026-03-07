عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا مع صُنّاع الفيلم الوثائقي "خريزة على الخريطة"، بحضور المخرج كريم علي، والمنتج محمد سلامة، ومدير الإنتاج اللواء عز شبانة، ومؤسسي شركات الإنتاج السينمائي، لمناقشة مطالب أهالي قرية خريزة داخل محمية نبق.

مناقشة أبرز التحديات داخل المحمية

تم خلال اللقاء بحث أبرز التحديات التي يواجهها الأهالي داخل المحمية الطبيعية، وسبل إيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والحياة المعيشية، مع الحفاظ على الطابع البيئي للمحمية.

تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية وصُنّاع المحتوى

أوضح محافظ جنوب سيناء أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التكامل بين الأجهزة التنفيذية وصُنّاع المحتوى الوثائقي، لإبراز جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

توجيه بتنفيذ مطالب الأهالي

وجّه المحافظ بسرعة العمل على تلبية كافة مطالب القرية، مؤكدًا أن احتياجات أهالي خريزة محل اهتمام كامل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار جهود الدولة لدعم وتنمية المجتمعات البدوية في جنوب سيناء.

تطوير خدمات الاتصالات وإنشاء ملعب للشباب

أكد المحافظ التزام المحافظة بالاستجابة الفورية لمطالب الأهالي، خصوصًا فيما يتعلق بتقوية خدمات الاتصالات داخل القرية، باعتبارها شريانًا أساسيًا للحياة اليومية والتواصل مع مختلف الجهات، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة للبحث عن حلول فنية مناسبة لتنفيذها في أسرع وقت.

وأشار كذلك إلى العمل على إنشاء ملعب للشباب ليكون متنفسًا رياضيًا واجتماعيًا لأبناء القرية، إلى جانب دعم إجراءات تأسيس جمعية أهلية تمثل الأهالي وتنظم جهود التنمية بشكل قانوني ومؤسسي لضمان استدامتها.

إنتاج أفلام وثائقية لتسليط الضوء على التنمية المحلية

تم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون لإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية التي ترصد جهود الدولة في دعم وتطوير المجتمع البدوي، وتعكس حجم الإنجازات على أرض الواقع، وتسهم في تسليط الضوء على قضايا التنمية المحلية.

وشهد اللقاء الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، وعدد من أبطال الفيلم من السكان المحليين بالقرية.