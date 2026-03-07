أوبل تطلق استدعاء عاجل لموديلات محددة في مصر لمشكلة بالوسائد الهوائية



أعلنت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "أوبل" Opel التجارية في مصر، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك عن حملة استدعاء لعدد من موديلاتها بين 2007 و 2019، بسبب وجود مشكلة في الوسائد هوائية "تاكاتا" ما قد ينتج عنه خطورة في حالة وقوع حادث.

ويهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء، سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء تغيير الوسائد الهوائية مجانًا، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية.

وسيتم استبدال الوسادة الهوائية الأصلية مجانًا لجميع العملاء المشمولين بالحملة، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت بدون أي تكلفة، مع ضرورة الحجز المسبق لتنفيذ الخدمة، ويمكن الاستعلام والحجز عبر الخط الساخن 16424.

وتتم عمليات التغيير وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي إطار زمني مناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.

كما يؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.

مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة ناتجة عن استخدام المنتجات، واتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية فور اكتشاف أي عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.