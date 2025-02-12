بالصورـ محافظ أسيوط يتفقد المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مدرسة القناطر الإعدادية الجديدة بنين في منطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025؛ تأتي هذه الزيارة ضمن جولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والتجريبية في المحافظة.

رافق المحافظ في جولته محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وسيد الشريف، مدير الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعلاء الدين عبد المنعم، مدير المدرسة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الفصول الدراسية المختلفة، حيث تحاور مع الطلاب وهنأهم ببداية الفصل الدراسي الثاني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، كما حثهم على بذل المزيد من الجهد في تحصيل دروسهم والتسلح بالعلم، مشدداً على أهمية المشاركة والنقاش ولغة الحوار والفهم.

واطمأن المحافظ على الكثافات الطلابية في الفصول، حيث أوضح مدير المدرسة أن المدرسة تضم 14 فصلاً دراسياً للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 612 طالباً.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الصفوف الدراسية للصف الثالث الإعدادي، محفزاً الطلاب على الجد والاجتهاد والتفوق، وموجهاً بعمل مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.

وأكد أبو النصر على متابعته المستمرة لانتظام العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة، مشيراً إلى تقديم الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية وممارسة الأنشطة الطلابية في بيئة مناسبة وآمنة لتحفيزهم على الانتظام والتحصيل الدراسي.