الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

وصل ظهر، اليوم الإثنين، المتهم "س.خ.ر"، عامل الخدمات بمدرسة دولية شهيرة بمنطقة المنتزه شرق الإسكندرية، إلى مقر محكمة جنايات الإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك لنظر أولى جلسات محاكمته في القضية المتهم فيها بخطف وهتك عرض خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

وجرى اقتياد المتهم من محبسه إلى قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما فرضت قوات الأمن كردونًا بمحيط القاعة، ومنعت التصوير احترامًا لخصوصية الضحايا وأسرهم.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إياهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

تحقيقات موسعة وإحالة عاجلة

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، واستدعت عددًا من مسؤولي المدرسة والعاملين بها لسماع أقوالهم، كما تسلمت تقارير الطب الشرعي التي أثبتت وجود إصابات بدنية تتسق مع طبيعة الاعتداءات، وتحريات المباحث التي أكدت تكرار الوقائع.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أمر المحامي العام لنيابات المنتزه، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له النيابة تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، وفقًا لنصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

