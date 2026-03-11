"قتله وعاش مع جثته شهرين".. حكاية "حُمص" مع أسير الآيس في منزل أطفيح (قصة)

تنظر محكمة جنايات القاهرة، 26 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين -مخلى سبيلهم- في اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه.

إحالة جيهان الشماشرجي للمحاكمة أمام الجنايات

وأحالت النيابة العامة المتهمين جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بتهمة سرقة منقولات المجني عليها أميمة محمد عن طريق الإكراه.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 16 يوليو 2023، عندما توجه المتهمين إلى الشقة محل الواقعة واستولوا على منقولات مملوكة للمجني عليها، وحال مقاومتها لهم ومحاولة منعهم من المغادرة صدمها قائد السيارة بصدمها ما أسفر عن إصابتها.

تحقيقات النيابة في واقعة اتهام جيهان الشماشرجي بالسرقة

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "أميمة محمد" تجمعها علاقة عمل مع المتهمة الثانية "مي محمود"، ويتشاركان في إيجار الشقة محل الواقعة كونها مقر الشركة التجارية الخاصة بهما.

وتابعت التحقيقات، أن الفنانة جيهان الشماشرجي كانت تستأجر غرفة داخل الشقة لتصنيع إكسسورات، قبل أن تقرر تركها عام 2023 للتركيز على مشوارها الفني.

وأضافت التحقيقات، أن خلافات شخصية بين المتهمة الثانية والمجني عليها، دفعتها للحضور مع الفنانة إلى الشقة محل الواقعة والاستيلاء على منقولات كانت بداخلها، وخلال محاولة المجني عليها منعهما من المغادرة صدمها قائد السيارة.

وأنكرت الفنانة جيهان الشماشرجي أمام جهات التحقيق الاتهام المنسوبة إليه، مؤكدة أنها ليست طرف في النزاع القائم بين المتهمة الثانية والمجني عليها.

دفاع جيهان الشماشرجي: لا علاقة للفنانة بالواقعة وننتظر حكم القضاء

طالب المحامي سمير جاويد، وكيل الفنانة جيهان الشماشرجي، وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره بشأن إحالتها إلى محكمة الجنايات، مؤكدًا أن ما ورد في قرار الإحالة جاء على خلفية نزاع بين أطراف أخرى يتعلق بشركة تجارية.

وأوضح المحامي سمير جاويد، أن الاتهام الموجه إليها جاء على سبيل الشيوع مع عدة أطراف أخرى، ولا علاقة لها بموضوع النزاع محل القضية.

وأضاف البيان أن القضية معروضة حاليًا على القضاء المصري، الذي تحظى أحكامه بالثقة والاستقلال، مشيرًا إلى أن نشر قرار الإحالة لا يعني ثبوت الاتهام بشكل نهائي، وأن الفصل في القضية متروك لما ستنتهي إليه أحكام القضاء.

