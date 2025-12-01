تتابع نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية التحقيق في اتهام عامل بإحدى المدارس الدولية بالتعدي جسديًا على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال.

وحصل "مصراوي" على محضر أقوال المتهم "س.خ.ر.م"، 67 سنة، عامل مشتل "جنايني" بالمدرسة، وجاء فيه:

(س) ما قولك فيما ورد في مذكرة المباحث وأقوال المبلغ؟

(ج) أنا عرفت ما جاء في أقوال المبلغين، وأنا أعمل جنايني بالمدرسة، والأطفال يأتون للعب في الجنينة قبل بداية اليوم الدراسي، وأنا أحضن الأطفال وأبوسهم مثل أولادي، وأنا غلطان ولن أكرر ذلك، وهو ما حدث.

(س) جاء في أقوال المبلغين قيامك بالتحرش بالأطفال أثناء تواجدهم بالجنينة؟

(ج) الأطفال يحبون اللعب في الجنينة، وأنا أحضنهم وأبوسهم مثل أولادي.

(س) جاء في أقوال المبلغين أنك تجرد الأطفال من ملابسهم الخارجية والداخلية والتحرش بهم؟

(ج) أنا أحضن الأطفال وأعاملهم مثل أولادي، وأنا غلطان ولن أكرر ذلك.

(س) هل تتهم المبلغين بشيء؟

(ج) لا.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي، وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات، فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة.

معاينة ميدانية وتفريغ كاميرات:

أجرى فريق النيابة معاينة ميدانية للمدرسة بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم، وتم فحص المنطقة المشار إليها في البلاغات، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة. كما استمعت النيابة لأقوال أولياء الأمور وشاهدة العيان التي أثارت الشكوك حول الواقعة، واستدعيت مسؤولو المدرسة والمشرفون لسؤالهم عن نظام الإشراف وسلوك العامل المتهم.

التحقيقات مستمرة:

تواصل نيابة المنتزه ثان التحقيقات في القضية رقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثان، والتي شملت بلاغات من أربعة أولياء أمور أفادوا بتعرض أبنائهم (ثلاث فتيات وولد) لاعتداءات جسدية داخل ساحة اللعب في غياب الإشراف التربوي.

