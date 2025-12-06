ننشر نص إحالة المتهم بالاعتداء على أطفال في مدرسة بالإسكندرية للجنايات

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت هيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم في واقعة اعتداء عامل على تلاميذ في مدرسة الإسكندرية للغات تفاصيل أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطف وهتك العرض.

ووفقا لهيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم تحددت جلسة الاثنين الموافق 8 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم "س. خ. ر" أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه.

النيابة توجه للمتهم تهمًا مشددة

وبحسب نص أمر الإحالة الصادر عن المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابات المنتزه، وبناءً على التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمود عبد المجيد، رئيس نيابة المنتزه ثانٍ، فإن المتهم يواجه تهمتي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، لكون المجني عليهم أطفالًا، ولا يتمتعون بالتمييز الكافي، فضلًا عن أن المتهم كان يعمل خادمًا بأجر لدى جهة مسؤولة عن رعايتهم وتربيتهم.

تفاصيل الوقائع الخمس كما وردت في أمر الإحالة

الطفل الأول

استدرج المتهم الطفل الأول، وهو من مواليد عام 2020، إلى غرفة جانبية ملحقة بفناء المدرسة، موهمًا إياه باللهو واللعب، مستغلًا حداثة سنه وانعدام قدرته على التمييز. ووفقًا لأمر الإحالة، ارتكب المتهم أفعالًا تمثل شروعًا في الاعتداء الجسدي، ما أسفر عن إصابات موثقة في تقرير الطب الشرعي، وأكدت تحريات المباحث تكرار الواقعة.

الطفل الثاني

بنفس الأسلوب، استدرج المتهم الطفل الثاني إلى ذات الغرفة، مستخدمًا التحايل، ثم أقدم على أفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامته الجسدية، تكررت على فترات. وقد أثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابات تتسق مع طبيعة الواقعة، وأكدت أقوال المجني عليه وتحريات المباحث صحة ما ورد في التحقيقات.

الطفلة الثالثة

الطفلة الثالثة، وهي من مواليد 2020، تعرضت لواقعة مشابهة، حيث استُدرجت إلى الغرفة نفسها، وتم الاعتداء عليها بطريقة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة جسدها، وأكد أمر الإحالة أن المتهم كرر أفعاله معها، وأن تقرير الطب الشرعي وثّق إصابات تتسق مع أقوالها، ما عزز من أدلة الثبوت.

الطفلة الرابعة

استغل المتهم عمله داخل المدرسة لاستدراج الطفلة الرابعة إلى الغرفة الملحقة بفناء المدرسة، بعيدًا عن أعين المشرفين وآلات المراقبة، أوهمها باللهو، ثم انفرد بها وارتكب أفعالًا تمثل اعتداءً جسديًا بالغ الخطورة، تكررت أكثر من مرة، وقد أثبت تقرير الطب الشرعي وجود إصابات تؤكد الواقعة، ودعمت تحريات المباحث أقوال المجني عليها.

الطفلة الخامسة

الطفلة الخامسة، وهي أيضًا من مواليد 2020، تعرضت لواقعة مماثلة، حيث استُدرجت إلى ذات الغرفة، وتم الاعتداء عليها بالقوة، مع تكرار الأفعال على فترات، وقد أثبتت التقارير الطبية وجود إصابات بدنية تتسق مع طبيعة الاعتداء، وأكدت التحقيقات تطابق أقوالها مع ما ورد في تحريات المباحث.

أدلة الثبوت: تقارير طبية وتحريات وشهادات متطابقة

أرفقت النيابة بقائمة أدلة الثبوت أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وشهادة الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود إصابات تتسق مع طبيعة الاعتداءات، إلى جانب أقوال ضابط المباحث مجري التحريات، الذي أكد أن المتهم كان يرتكب أفعاله داخل الغرفة الملحقة بفناء المدرسة، صباحًا قبل بدء الطابور، وأن الوقائع تكررت أكثر من مرة.

بناءً عليه: إحالة المتهم للجنايات مع استمرار حبسه

بناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية، لمعاقبته وفقًا لنصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

كما نص أمر الإحالة على ما يلي:

- أولًا: إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم وفقًا للوصف القانوني الوارد بأمر الإحالة.

- ثانيًا: استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.

- ثالثًا: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.

- رابعًا: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

- خامسًا: إعلان المتهم بأمر الإحالة مرفقًا به قائمة أدلة الإثبات.

وجرى تحرير أمر الإحالة بتاريخ 3 ديسمبر 2025.

خلفية الواقعة

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغات من أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان، تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل مدرسة دولية شهيرة بنطاق المنتزه ثانٍ شرق الإسكندرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي البلاغات، واستدعت عددًا من مسؤولي المدرسة والعاملين بها لسماع أقوالهم، وتسلمت تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث التي دعمت أقوال المجني عليهم.

