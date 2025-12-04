إحالة المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالإسكندرية للجنايات

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أمر المستشار أدهم صادق، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، بإحالة المتهم بالتعدي على خمسة أطفال من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة «ALS» الدولية للغات، فرع المندرة، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لمحاكمته بتهمتي الخطف وهتك العرض.

أمر الإحالة: خطف بالتحايل واعتداء داخل حديقة المدرسة

جاء قرار الإحالة بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمود عبد المجيد، رئيس نيابة المنتزه ثانٍ، وأعد أمر الإحالة المستشار خالد جلال، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه.

وتضمن الأمر اتهام العامل، الذي يعمل في مهنة «جنايني»، بخطف المجني عليهم وعددهم خمسة أطفال، عن طريق التحايل، وارتكاب جريمة هتك العرض داخل إحدى الغرف الملحقة بحديقة المدرسة.

أدلة الثبوت: أقوال الأطفال وتقارير الطب الشرعي

تضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، بالإضافة إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف الطبي وأثبت وجود إصابات تؤكد وقوع الاعتداءات.

ك تبين أن المتهم اعتدى على الأطفال أكثر من مرة، وكان يرتكب أفعاله صباحًا قبل بدء الطابور المدرسي.

النيابة واجهت المتهم بالتقارير.. وأنكر الاتهامات

استمعت نيابة المنتزه ثانٍ، إلى أقوال أولياء الأمور الذين اتهموا العامل بالتحرش بأبنائهم وملامسة مواطن عفتهم، كما خضع المتهم لجلسة تحقيق رسمية، نُوقش خلالها في ما ورد من أقوال وتحريات وتقارير طبية، إلا أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه.

خلفية الواقعة: بلاغات متتالية وتحقيقات موسعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات من أولياء أمور تفيد بتعرض عدد من الأطفال بمرحلة KG2، بينهم ثلاث فتيات وولد، لاعتداءات جنسية داخل المدرسة الواقعة بنطاق المنتزه ثانٍ شرق الإسكندرية. وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة تحت رقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، فيما تتابع النيابة العامة إجراءاتها القانونية تمهيدًا لبدء جلسات المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

