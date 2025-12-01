"لعبة جمباز وعمود أزرق".. أقوال أهالي الأطفال ضحايا "مدرسة الإسكندرية"

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تواصل نيابة المنتزه ثانٍ بالإسكندرية تحقيقاتها الموسعة في القضية رقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ، والمتهم فيها عامل زراعة بإحدى المدارس الدولية الشهيرة بشرق الإسكندرية، بالتحرش وهتك عرض عدد من تلاميذ مرحلة رياض الأطفال.

حصل "مصراوي" على التفاصيل الكاملة لأقوال أولياء الأمور في بلاغاتهم الأربعة، والتي كشفت عن تطابق مريب في روايات الأطفال حول "الألعاب" التي استدرجهم بها المتهم في غياب الرقابة المدرسية.

البلاغ الأول: خيط البداية "سويت شيرت" ضائع

كشفت ولية أمر تلميذة (المبلغة الأولى) أن اكتشاف الكارثة بدأ بمصادفة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، حين أخبرتها ابنتها بضياع سترتها (السويت شيرت). وعندما توجهت الأم للمدرسة يوم الخميس للبحث عنه، فوجئت بمشهد أثار ريبتها؛ إذ وجدت الأطفال في الحديقة بمفردهم تمامًا دون أي مدرسين، بصحبة "الجنايني" فقط.

وذكرت الأم في التحقيقات: "لما سألنا الأمهات والأولاد، اكتشفنا اعتداء العامل (س.خ) عليهم جنسيًا"، وفق ما هو مذكور بنص التحقيقات. وأكدت الأم أن هذه الأفعال تمت أمام بقية الطلبة في الحديقة، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل.

البلاغ الثاني: شهادات متطابقة في "الجنينة"

عزز البلاغ الثاني الرواية الأولى، حيث أكدت ولية أمر تلميذة أخرى أن ابنتها روت لها تفاصيل مطابقة لما ذكره البلاغ الأول.

وأوضحت الأم في أقوالها أن العامل كان يستغل وجود الأطفال في "الجنينة" الخاصة بالمدرسة لتجريدهم من ملابسهم، وملامسة أجسادهم وتقبيلهم.

البلاغ الثالث: خدعة "الجمباز" والخشبة الزرقاء

حمل البلاغ الثالث تفاصيل أكثر دقة وتحديدًا لأسلوب استدراج الأطفال، حيث ذكر ولي أمر تلميذ (ذكر) أن الواقعة تكشفت حين ذهبت والدة الطفل للمدرسة ولاحظت غياب المدرسين ووقوف رجل غريب مع الأطفال.

وبسؤال الطفل، فجر مفاجأة قائلًا: "مفيش مدرسين الصبح، بس فيه (عمو) بيناديني ويديني وردة".

وأضاف الطفل في شهادته لوالده تفاصيل مرعبة عن "لعبة" وهمية، حيث قال إن المتهم يطلب منه "يلعب معاه لعبة اسمها جمباز"، وتتضمن قواعد هذه اللعبة المزعومة نزع البنطال، والسماح للمتهم بلمس وجهه ويديه، مقابل إعطائه "خشبة لونها أزرق". وحدد الطفل أسماء 3 تلميذات أخريات كن موجودات أثناء الواقعة.

البلاغ الرابع: "الحركة الجديدة" وأوصاف الجاني

جاءت الشهادة الرابعة لتكشف عن أخطر التفاصيل، حيث روت ولية أمر تلميذة أن ابنتها أخبرتها بتعلم "حركة جديدة"، وقامت الطفلة بتمثيل وضعية جسدية غير لائقة (الانحناء بوضعية معينة) أمام والدتها.

وعندما سألت الأم ابنتها عن مصدر هذه الحركة، أخبرتها أنها تعلمتها في "الجنينة" مع "عمو". وقدمت الطفلة وصفًا دقيقًا للجاني تطابق مع هيئة المتهم: "راجل كبير زي جدو، شعره أبيض، لابس تيشرت أحمر وبنطلون أسود".

وأشارت الأم إلى أن المتهم طلب من الطفلة خلع ملابسها بالكامل لتنفيذ تلك الحركة مقابل منحها "وردة".

قرارات النيابة ومواجهة المتهم

بناءً على هذه الشهادات التفصيلية، تحركت النيابة العامة فورًا وأجرت معاينة ميدانية للمدرسة بمشاركة الأطفال وأولياء الأمور لتحديد مسرح الجريمة بدقة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة.

وواجهت النيابة المتهم "س.خ" بالاتهامات المباشرة بملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال واستغلال براءتهم، وهي التهم التي أنكرها، ليصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت هناك إصابات ظاهرية تدعم الاتهامات.

