"هعلمك لعبة".. أم تكشف تفاصيل تحرش عامل بأطفال مدرسة دولية بالإسكندرية

تباشر نيابة المنتزه ثانٍ في الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة في واقعة اتهام عامل "جنايني" بإحدى المدارس الدولية بالتعدي جسديًا والتحرش بأربعة أطفال من مرحلة رياض الأطفال (ثلاث فتيات وولد)، في القضية التي قيدت برقم 16372 لسنة 2025 إداري المنتزه ثانٍ.



تفجرت تفاصيل الواقعة عبر بلاغات رسمية تقدم بها أولياء أمور التلاميذ الأربعة، كاشفين عن سلسلة من المصادفات قادتهم لاكتشاف الأمر.



وأوضحت إحدى الأمهات في التحقيقات أن الخيط الأول بدأ عندما توجهت ولية أمر طالبة أخرى إلى المدرسة للبحث عن "جاكت" مفقود خاص بابنتها، لتتفاجأ عند وصولها بوجود التلاميذ بمفردهم في منطقة الحديقة "الجنينة" دون أي تواجد للمدرسين أو المشرفين، ما أثار التساؤلات حول غياب الإشراف التربوي.



وفي السياق ذاته، كشفت ولية أمر طالبة أخرى عن تفاصيل صادمة وردت في المحضر الرسمي، قائلة: "فوجئت إن بنتي بتقولي أنا اتعلمت حركة جديدة في الجمباز، ووطت لقدام".



وأضافت الأم أن تواصلها مع أولياء أمور ثلاثة طلاب آخرين أكد الشكوك، حيث أخبروها أن أبناءهم ذكروا اسم ابنتها ضمن من شاركوا في هذه "اللعبة" مع العامل.



ورغم رفض الطفلة الحديث في البداية، إلا أنها أفصحت عن التفاصيل بعد اطمئنانها بأن زملائها تحدثوا لأسرهم.



ونقلت الأم عن ابنتها وصفًا دقيقًا للجاني والواقعة قائلة: "اللي حصل أن فيه حد كبير زي جدو شغال في الجنينه عنده شعر أبيض ولابس تيشرت أحمر وبنطلون أسود، طلب مني أقلع البنطلون واللي تحته، وقالي أعمل الحركة ثم كررت الانحناء للأمام".



وأشارت الأم إلى أن الطفلة لم تذكر شيئًا عن ملامسته لها، مستطردة في نقل رواية ابنتها: "بعد كده لبست هدومي وقلتله أنا تعبت يا عمو، فإداني وردة".



واستجابة لهذه المعطيات، قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض الأطفال المجني عليهم على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وبيان ما إذا كانت هناك إصابات أو آثار تدعم الاتهامات، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة بالمدرسة.



وأجرى فريق من النيابة العامة معاينة ميدانية لمسرح الواقعة داخل المدرسة بمشاركة الأطفال وأولياء أمورهم، حيث تم فحص المنطقة التي يُشتبه في حدوث وقائع التعدي بها داخل ساحة اللعب.



كما استمعت جهات التحقيق لأقوال شاهدة العيان التي كانت أول من أثارت الشكوك، واستدعت عددًا من مسؤولي المدرسة والمشرفين لمساءلتهم حول نظام الإشراف وسلوك العامل.



وخلال التحقيقات، واجهت النيابة المتهم بأقوال أولياء الأمور التي تضمنت اتهامات مباشرة بالتحرش وملامسة مناطق حساسة في أجساد الأطفال، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهم تمامًا، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف كل ملابسات الحادث.



اقرأ أيضًا:



أقوال صادمة في تحقيقات واقعة اعتداء عامل على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية

جاكيت ضائع.. كيف كشفت الصدفة جريمة الاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية؟

قرارات عاجلة من النيابة في اتهام عامل بالاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية

"هنلعب جمباز".. كيف استدرج عامل مدرسة دولية بالإسكندرية ضحايا KG2؟

جاكيت مفقود كشف المستور.. تفاصيل صادمة في اتهام عامل بالاعتداء على تلاميذ مدرسة بالإسكندرية

القبض على عامل بمدرسة دولية بالإسكندرية لاعتدائه على تلاميذ KG2





