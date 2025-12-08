اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على 5 أطفال بمدرسة دولية في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة العامل المتهم بخطف وهتك عرض 5 تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال في مدرسة دولية شهيرة بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية.

- تفاصيل قضية الاعتداء على تلاميذ مدرسة دولية

تعود تفاصيل القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثانِ المنتزه، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغات من أولياء أمور خمسة أطفال - ثلاث فتيات وولدين - تفيد بتعرضهم لاعتداءات داخل مدرسة دولية شهيرة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور ورود البلاغات، واستدعت عددًا من مسؤولي المدرسة والعاملين بها لسماع أقوالهم، كما تسلّمت تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث التي دعمت أقوال المجني عليهم.

- إحالة المتهم بهتك عرض الأطفال إلى الجنايات

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم "س. خ. ر"، الجنايني بالمدرسة، إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفقًا لنصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وبحسب قرار الإحالة الصادر عن المستشار خالد جلال، المحامي العام لنيابات المنتزه، وبناءً على تحقيقات أشرف عليها المستشار محمود عبد المجيد، رئيس نيابة المنتزه ثانٍ، فإن المتهم يواجه اتهامات بالخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة لكون المجني عليهم أطفالًا لا يملكون التمييز الكافي، فضلًا عن أنه يعمل خادمًا بأجر لدى جهة مسؤولة عن رعايتهم.

- التحقيقات: المتهم اعتدى على 3 بنات وولدين

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج الأطفال - 3 بنات وولدان، جميعهم من مواليد 2020 - إلى غرفة جانبية ملحقة بفناء المدرسة، موهمًا إياهم باللهو واللعب، مستغلًا حداثة سنهم وانعدام قدرتهم على التمييز. وارتكب داخل الغرفة أفعالًا تمثل شروعًا في الاعتداء الجسدي، ما أسفر عن إصابات موثقة في تقرير الطب الشرعي، وأكدت تحريات المباحث تكرار الواقعة أكثر من مرة.

- تقارير الطب الشرعي تكشف إصابات بالأطفال

وأرفقت النيابة بقائمة أدلة الثبوت أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم، وشهادة الطبيب الشرعي الذي أثبت وجود إصابات تتسق مع طبيعة الاعتداءات، إلى جانب أقوال ضابط المباحث مجري التحريات، الذي أكد أن المتهم كان يرتكب أفعاله داخل الغرفة الملحقة بفناء المدرسة، صباحًا قبل بدء الطابور، وأن الوقائع تكررت أكثر من مرة.

