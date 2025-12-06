مدرسة WE الرقمية بالمنصورة تستعرض قدراتها أمام وزير الاتصالات (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، مدرسة "WE" الرقمية التابعة للشركة المصرية للاتصالات، والواقعة أمام المستشفى الدولي بمدينة المنصورة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ.

وجاءت الزيارة ضمن جولة موسعة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتنفيذ المبادرات الرئاسية الهادفة إلى بناء الإنسان المصري، وتعزيز مسار التحول الرقمي، وتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي.

وأشاد الوزير والمحافظ خلال الجولة بالمستوى التقني المتقدم للمدرسة، وما توفره من بيئة تعليمية مبتكرة تعتمد على التدريب العملي والمهارات الرقمية الحديثة، مؤكدين أن المدرسة تمثل نموذجًا ناجحًا لربط التعليم بسوق العمل في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مدارس "WE" الرقمية تعد إحدى الركائز الرئيسة لاستراتيجية الوزارة في بناء القدرات البشرية بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بدور الشركة المصرية للاتصالات في نشر هذا النموذج التعليمي المتخصص في مختلف المحافظات.

من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق دعم محافظة الدقهلية الكامل لهذه المشروعات التعليمية المتطورة، التي تساهم في رفع جودة التعليم الفني وفتح آفاق جديدة للشباب في سوق العمل التكنولوجي، بما يواكب خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

وخلال الزيارة، استمع الوزير والمحافظ لآراء الطلاب حول تجربتهم داخل المدرسة، حيث أعربوا عن رضاهم عن مستوى التدريب، مشيرين إلى أنها تمنحهم فرصة مميزة لاكتساب مهارات متقدمة وواعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما اطلع الوفد على المناهج التدريبية وآليات التدريب العملي داخل المعامل وورش التكنولوجيا، بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدرسة واستقبال مزيد من الطلاب من مختلف المراحل التعليمية.

يذكر أن مدارس "WE" الرقمية تعد أحد المشروعات القومية الرائدة لإعداد وتأهيل الشباب على أحدث التقنيات الرقمية، من خلال برامج تدريبية مجانية أو مدعومة، بهدف دمجهم في سوق العمل التكنولوجي المتسارع، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.