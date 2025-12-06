إعلان

محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يتفقدان مشروع "إحياء إسنا التاريخية"

كتب : مصراوي

05:01 م 06/12/2025
الأقصر - محمد محروس:

زار المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والسفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، صباح اليوم السبت، مدينة إسنا لتفقد مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية"، الحاصل مؤخرًا على جائزة الآغا خان للعمارة 2025، والذي تم تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبمشاركة مؤسسة "تكوين" للتنمية المجتمعية تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وشملت الجولة تفقد شارع السوق وعددًا من البازارات السياحية، ومعبد إسنا وأعمال الترميم الجارية به من جانب البعثة المصرية–الألمانية، إلى جانب زيارة السوق التقليدي والقيسارية ومعصرة الزيت.

كما زارا وكالة الجداوي التي أعيد ترميمها وافتتاحها عام 2021 ضمن المشروع، مما أعاد لها رونقها التاريخي وأنشط الحركة التجارية والسياحية.

وخلال الزيارة، أكدت السفيرة الأمريكية أن مشروعات إحياء إسنا عززت التعاون المصري–الأمريكي وأسهمت في زيادة أعداد الزوار ثلاثة أضعاف، وخلقت مئات الآلاف من أيام العمل، وتدريب أكثر من 300 من أبناء المدينة، إضافة إلى توثيق التراث وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد محافظ الأقصر أن مشروع «إحياء إسنا التاريخية» يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والجهات الدولية والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن حصول المشروع على جائزة الآغا خان يعد تتويجًا لجهود جميع الشركاء، وداعمًا لمكانة إسنا على الخريطة السياحية العالمية.

وفي ختام الجولة، شدد الجانبان على استمرار التعاون للحفاظ على التراث الثقافي للمدينة، وتعزيز التنمية السياحية والاقتصادية لصالح أهالي إسنا.

عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر مشروع إحياء إسنا التاريخية المجلس الأعلى للآثار

